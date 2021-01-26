Иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от британского штамма - Попова
15:12 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иммунитет у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, защищает и от британской мутации. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы продолжаем исследование вируса, который мы выделили в нашем научном центре "Вектор". Могу сказать, что на сегодняшний день программа реализуется по графику в полном объеме, но уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесённой болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации", - сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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