СК расследует 20 уголовных дел по итогам несогласованных акций 23 января

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи в разных регионах России расследуют 20 уголовных дел по итогам несогласованных акций, прошедших 23 января. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко по итогам оперативного совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.

"Главе ведомства доложили о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении.