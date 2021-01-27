Более 60% населения Земли считают изменение климата "чрезвычайной ситуацией" - опрос

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% жителей планеты полагают, что климатические изменения представляют собой серьезную угрозу для человечества и являются настоящей "чрезвычайной ситуацией". Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные исследования, проведенного специалистами Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с экспертами из Оксфордского университета.

Исследование ПРООН стало крупнейшим в истории опросом общественного мнения о влиянии изменения климата на мировые процессы. В нем приняли участие порядка 1,2 млн человек, проживающих в 50 различных странах. При этом указывается, что в рамках исследования через мобильные игры был проведен специальный опрос среди молодых людей до 18 лет. Респондентам был задан вопрос о том, является ли изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией и поддерживают ли они 18 ключевых направлений климатической политики в шести различных областях, включая экономику, энергетику, транспорт, производство и потребление продуктов питания, окружающую среду и обеспечение безопасности человека.

Результаты показали, что 64% опрошенных считают изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией, даже несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Зачастую они выступали за расширение климатической политики государств. Например, в восьми из десяти исследуемых стран с самыми высокими уровнями выбросов, приходящихся на энергетический сектор, большинство респондентов высказывалось в поддержку перехода к возобновляемым источникам энергии. Девять из десяти государств с наиболее урбанизированным населением выступили за активное использование экологически чистого транспорта, в том числе электромобилей, автобусов и велосипедов.

Специалисты выявили прямую взаимосвязь между уровнем образования участников исследования и их желанием справиться с климатическим кризисом. В частности, лица, получившие качественное образование в университетах или колледжах как в странах с низким уровнем дохода, включая Бутан и Демократическую Республику Конго, так и в государствах с высоким уровнем дохода, например во Франции и Японии, рассматривают сложившуюся в настоящее время ситуацию с изменением климата как чрезвычайную. При этом, как свидетельствуют данные опроса, молодые люди младше 18 лет больше, чем лица старшего возраста, склонны полагать, что климатические изменения являются серьезной проблемой для человечества.

"Результаты опроса ясно показывают, что срочные меры по борьбе с изменением климата пользуются широкой поддержкой людей во всем мире, независимо от национальности, возраста, пола и уровня образования", - отметил администратор ПРООН Ахим Штайнер. При этом он добавил, что в исследовании обозначены основные направления политики государств для решения глобальных проблем, связанных с климатическими изменениями.

Таким образом, как подчеркивается в исследовании, наиболее популярными из них стали сохранение лесов и земель, активный переход к использованию солнечной, ветровой и возобновляемой энергии, внедрение экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, а также увеличение инвестиций в "зеленые" предприятия и рабочие места.