Собянин предоставил работодателям право самим принимать решение об "удаленке"

10:09

Работодатели в Москве теперь сами смогут решать, нужно ли оставлять сотрудников на работе в дистанционном формате и в каком количестве. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, сейчас пандемия идет на спад, а потому можно несколько ослабить действующие ограничения. «Наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», - пишет градоначальник на своем сайте.

Чтобы упростить работу московского бизнеса решено было требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы сделать рекомендательным. Руководители, как это было до начала пандемии, будут сами определять, сколько работников нужно в офисе. Напомним, из-за пандемии им было рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на "удаленку".

Однако мэр призывает помнить, что смягчение ограничений не означает, что пандемия закончилась. «Вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность», - написал Собянин.