Ситуация с Навальным ставит под сомнение возможность дальнейшего взаимодействия с ЕС, отметили в МИД РФ

17:00 Источник: Интерфакс

Действия ЕС в отношении России в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным ставит под вопрос взаимодействие Москвы с Брюсселем, заявили в МИД РФ.

"Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым "отравлением" Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом", - говорится в опубликованных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, поступивших к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

На Смоленской площади подчеркнули, что 2020 год запомнится серьезным откатом в отношениях России с Евросоюзом.

"Отдельные страны-члены ЕС, прежде всего, председательствовавшая в Совете ЕС во втором полугодии 2020 года Германия, решили консолидировать есовские ряды на антироссийской основе. Прискорбно, что в условиях, когда перед всеми нами стоит глобальная задача положить конец пандемии коронавируса, в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами, дабы не допустить их использования и производства на территории стран-членов ЕС", - говорится в ответах МИД России.

"Тем не менее, мы не собираемся вставать в позу обиженных и разрывать оставшиеся каналы диалога. В полной мере осознаем объективную востребованность терпеливой работы в целях выстраивания равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Евросоюзом, разумеется, когда он будет к этому готов", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.