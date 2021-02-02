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В США за прошлый год резко выросло число убийств - СМИ

16:32 02.02.2021 Источник: Газета.Ru

Число убийств в США за прошлый год резко выросло, сообщает New York Post со ссылкой на исследование Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию.

По данным экспертов, количество убийств в 2020 году выросло на 30% по сравнению с данными за 2019 год. В отчете комиссии подобный всплеск описан как «тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории» США.

Кроме того, количество нападений с применением огнестрельного оружия также выросло на 8%, число нападений при отягчающих обстоятельствах – на 6%, указано в сообщении.  Газета.Ru

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