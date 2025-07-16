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Придет время, когда ЕС придется ответить за каждый украденный у России цент — Шойгу

17:40 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет вынужден ответить за каждый украденный у России цент. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту».

«В ЕС наивно полагают, что присвоение средств сойдет им с рук, и эти деньги останутся у них навсегда. Однако придет время, когда за каждый украденный цент им придется держать ответ. В целом для Запада кража и эксплуатация чужих средств — привычная практика. Так было, например, с ливийскими, сирийскими и афганскими деньгами», — отметил он.

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