Сбербанк и "Росэксимбанк" вместе займутся развитием Платформы финансирования экспорта

18:25

Сбербанк заключил соглашение о совместной реализации приоритетных проектов с государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и председатель правления «Росэксимбанка» Азер Муталим оглы Талыбов. Финансовые организации намерены сотрудничать в деле создания Платформы финансирования экспорта – универсальной масштабируемой технологии поддержки на основе цифровой платформы и облачных решений. Основными клиентами платформы станут коммерческие банки, обслуживающие компании-экспортеры. Платформа позволит расширить возможности финансирования экспортных контрактов, предоставить экспортерам новые удобные и доступные продукты, облегчить участников рынка доступ к государственной поддержке экспорта.

«Мы сегодня сделали важный шаг на пути создания совместного продукта – Платформы финансирования экспорта, – отметил заместитель председатель правления Сбербанка Анатолий Попов. – Она станет уникальным предложением на рынке, направленным на упрощение и ускорение работы с клиентами различных сегментов по финансированию «пост-/пред-» экспортного контракта, в том числе с последующей поддержкой и сопровождением. В задачи нашей платформы заложено создание новых продуктов финансирования экспорта, а также обеспечение прохождения сделок полностью в электронном формате. Уверен, что результаты проекта станут востребованными и актуальными для всего рынка российской внешнеэкономической деятельности».

«Мы постоянно ищем возможности увеличить доступность поддержки для экспортеров, – говорит председатель правления «Росэксимбанка» Азер Талыбов. – И, безусловно, Сбербанк мы видим в качестве надежного партнера, технологического лидера в финтехе. Подписанное сегодня соглашение – это результат полугодовых маркетинговых исследований и подготовки юридических и технологических конструкций и решений, определивших дальнейший путь запуска инновационного продукта. Так, на сегодняшний день уже порядка 30 компаний изъявили заинтересованность внедрить в свои бизнес-модели нашу разработку. Это говорит, прежде всего о ее высокой востребованности».