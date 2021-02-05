Три человека погибли в шотландском Килмарноке в результате резни и ДТП

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в шотландском городе Килмарнок вблизи Глазго в четверг вечером в результате трех связанных инцидентов с применением холодного оружия и ДТП. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении полиции Шотландии.

39-летняя женщина погибла от ножевых ранений, полученных на парковке перед больницей Кроссхаус. 24-летняя женщина получила несовместимые с жизнью ножевые ранения спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит в центральной части города. Третий погибший - 40-летний мужчина, умерший в результате серьезного ДТП. На данный момент не сообщается, является ли погибший за рулем машины преступником, устроившим резню.

Ранее полиция сообщила, что не рассматривает произошедшее как теракт.