Три человека погибли в шотландском Килмарноке в результате резни и ДТП
15:00 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека погибли в шотландском городе Килмарнок вблизи Глазго в четверг вечером в результате трех связанных инцидентов с применением холодного оружия и ДТП. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении полиции Шотландии.
39-летняя женщина погибла от ножевых ранений, полученных на парковке перед больницей Кроссхаус. 24-летняя женщина получила несовместимые с жизнью ножевые ранения спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит в центральной части города. Третий погибший - 40-летний мужчина, умерший в результате серьезного ДТП. На данный момент не сообщается, является ли погибший за рулем машины преступником, устроившим резню.
Ранее полиция сообщила, что не рассматривает произошедшее как теракт.
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