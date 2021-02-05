0
0
139
НОВОСТИ

Три человека погибли в шотландском Килмарноке в результате резни и ДТП

15:00 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в шотландском городе Килмарнок вблизи Глазго в четверг вечером в результате трех связанных инцидентов с применением холодного оружия и ДТП. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении полиции Шотландии.

39-летняя женщина погибла от ножевых ранений, полученных на парковке перед больницей Кроссхаус. 24-летняя женщина получила несовместимые с жизнью ножевые ранения спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит в центральной части города. Третий погибший - 40-летний мужчина, умерший в результате серьезного ДТП. На данный момент не сообщается, является ли погибший за рулем машины преступником, устроившим резню.

Ранее полиция сообщила, что не рассматривает произошедшее как теракт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 05.02.2021
Всероссийская перепись населения будет перенесена на сентябрь 2021 года - Росстат
0
24
16:00 05.02.2021
Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии 31 мая
0
51
15:32 05.02.2021
Экс-начальник Генштаба ВС Сербии осужден на три года за шпионаж в пользу США - СМИ
0
109
15:12 05.02.2021
Двое сотрудников склада задержаны по делу о гибели людей при пожаре в Красноярске
0
126
14:32 05.02.2021
Песня "Катюша" будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею - источник
0
196
14:12 05.02.2021
Ученики шести школ в подмосковных Люберцах эвакуированы из-за угрозы взрыва
0
219
14:00 05.02.2021
Боррель призвал Россию не создавать «стену молчания»
0
270
13:32 05.02.2021
Мишустин назвал опасным использование рядом стран ситуации с пандемией в своих интересах
0
242
13:20 05.02.2021
Генпрокуратуру попросили проверить слова Невзорова о Зое Космодемьянской
0
300
13:05 05.02.2021
Песков назвал "агрессивной риторикой" требование Байдена освободить Навального
0
264

Возврат к списку