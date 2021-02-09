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Граждане РФ в США вероятно скоро смогут пройти вакцинацию "Спутником V"

20:30 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в США Анатолий Антонов рассчитывает, что находящиеся в США российские граждане в скором времени получат возможность вакцинироваться от нового коронавируса российским препаратом "Спутник V".

"Я могу вам сказать, что мы рассматривали вопрос этот, мы обращались в Москву на сей счет, в Москве положительно ответили на наше обращение в отношении вакцинации. Я думаю, что у нас есть хорошие перспективы [того, чтобы] уже в ближайшее время увидеть вакцину здесь, по крайней мере, в первую очередь, это и не секрет, мы хотели бы провакцинировать российских граждан", - сказал дипломат во вторник в беседе с журналистами.

"Что может быть <...> ценнее, чем здоровье россиян здесь? По крайней мере, у нас такие планы есть. Есть, естественно, технические там проблемы - с логистикой, с доставкой. Я думаю, все это мы решим в самое ближайшее время", - продолжил посол.

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