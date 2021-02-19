Дума разрешила приостанавливать работу юрлиц за повторные нарушения противопожарных норм

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, позволяющий приостанавливать работу юридических лиц в случае повторных нарушений правил противопожарной безопасности.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Согласно документу, повторное нарушение требований противопожарной безопасности на объекте, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, влечет за собой штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, а для юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или также приостановление работы на срок до 30 суток.

Речь идет о таких нарушениях, как "необеспечение работоспособности и исправности" источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты либо несоответствие эвакуационных путей и эвакуационных выходов установленным требованиям. Приостановка работы должна подтолкнуть юридические лица не только к выявлению, но и к устранению нарушений.

Также вводится административная ответственность для индивидуальных предпринимателей в виде штрафа от 50 тыс. до 60 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 30 суток за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар и уничтожение, повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде приостановления работы на срок до 30 суток. Сейчас за это предусмотрен штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей.