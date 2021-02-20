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Мосгорсуд признал законной замену условного срока на реальный для Алексея Навального

12:30 20.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов признал законным замену условного срока Алексею Навальному на реальный. Алексей Навальный в своем последнем слове в суде заявил, что Россия будет счастливой. Политик подчеркнул, что не пытался скрываться.

При этом суд Дмитрий Балашов учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в «Матросской тишине», Навальному остается сидеть примерно 2 года и 5 месяцев.

Затем в том же Бабушкинском суде пройдет заседание по уголовному делу в отношении Алексей Навального о клевете, где потерпевшим выступает ветеран войны.  Эхо Москвы

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