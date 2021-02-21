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Тихановская: У нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими

10:30 21.02.2021 Источник: РБК

Белорусская оппозиция «потеряла улицы» и на данный момент создается впечатление, что она проиграла, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью швейцарскому изданию Le Temps. При этом она выразила надежду на возобновление акций протеста весной.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся», — рассказала Тихановская.

При этом она подчеркнула, что сейчас оппозиция формирует основу для «завтрашней борьбы», в частности, стараясь соединить различные оппозиционные инициативы, которые возникают, например, у учителей, врачей, полицейских.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы снова выйти на улицы, возможно, весной», — подчеркнула она.

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