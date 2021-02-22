Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 22 февраля, 2021

09:50 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 111 млн 365 тыс. 522, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 466 тыс. 241, выздоровели более 86 млн человек. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 133 тыс.699 инфицированных COVID-19, зафиксировано 498 тыс. 883 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.