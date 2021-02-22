Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 22 февраля, 2021
09:50 22.02.2021 Источник: Интерфакс
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 111 млн 365 тыс. 522, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 466 тыс. 241, выздоровели более 86 млн человек. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 133 тыс.699 инфицированных COVID-19, зафиксировано 498 тыс. 883 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.
НОВОСТИ
- 09:20 22.02.2021
- Boeing рекомендовал приостановить полеты всех лайнеров серии 777 с моторами PW 4000
- 09:00 22.02.2021
- Власти Австралии: Facebook стремится показать свою власть... мы не потерпим этого
- 21:00 21.02.2021
- Руководство ИК №6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранено от работы после проверки ФСИН на предмет пыток
- 20:01 21.02.2021
- Помощник Байдена заявил, что власти США не могут точно сказать откуда пошел COVID-19
- 19:30 21.02.2021
- Президент Байден готов к переговорам по иранской ядерной программе - СМИ
- 17:01 21.02.2021
- За дискуссию на тему феминизма в Clubhouse заблокирован Сергей Минаев
- 14:45 21.02.2021
- Путин в очном формате проведет коллегию ФСБ и встретится с Лукашенко
- 13:30 21.02.2021
- Израиль может закупить в России партию "Спутника V" для Сирии - СМИ
- 13:06 21.02.2021
- Названы примерные сроки поставки танков "Армата" Минобороны РФ
- 11:30 21.02.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 21 февраля, 2021
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать