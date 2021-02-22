США выступают за создание договора о запрещении производства расщепляющихся материалов

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая американская администрация настаивает на подготовке международного договора о запрещении производства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ). Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник по аудиосвязи перед участниками Конференции по разоружению в Женеве.

"Мы должны преодолеть свои противоречия, чтобы заниматься общими угрозами. И в качестве первого шага настало время наконец подготовить путем переговоров договор о запрещении производства расщепляющихся материалов для применения в ядерном оружии", - заявил шеф американской дипломатии.

Консультации о выработке ДЗПРМ идут уже много лет. На Конференции по разоружению эти усилия блокировались в сравнительно недавнем прошлом Пакистаном.