США выступают за создание договора о запрещении производства расщепляющихся материалов
18:00 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая американская администрация настаивает на подготовке международного договора о запрещении производства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ). Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник по аудиосвязи перед участниками Конференции по разоружению в Женеве.
"Мы должны преодолеть свои противоречия, чтобы заниматься общими угрозами. И в качестве первого шага настало время наконец подготовить путем переговоров договор о запрещении производства расщепляющихся материалов для применения в ядерном оружии", - заявил шеф американской дипломатии.
Консультации о выработке ДЗПРМ идут уже много лет. На Конференции по разоружению эти усилия блокировались в сравнительно недавнем прошлом Пакистаном.
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