0
0
149
НОВОСТИ

США выступают за создание договора о запрещении производства расщепляющихся материалов

18:00 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая американская администрация настаивает на подготовке международного договора о запрещении производства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ). Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник по аудиосвязи перед участниками Конференции по разоружению в Женеве.

"Мы должны преодолеть свои противоречия, чтобы заниматься общими угрозами. И в качестве первого шага настало время наконец подготовить путем переговоров договор о запрещении производства расщепляющихся материалов для применения в ядерном оружии", - заявил шеф американской дипломатии.

Консультации о выработке ДЗПРМ идут уже много лет. На Конференции по разоружению эти усилия блокировались в сравнительно недавнем прошлом Пакистаном.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:45 22.02.2021
Раньше середины мая туристы в Великобританию поехать не смогут
0
20
19:35 22.02.2021
Ресурсы Google снимают запрет на политическую рекламу
0
25
18:43 22.02.2021
В России создан Координационный центр правительства
0
156
17:02 22.02.2021
Курс евро пересек отметку в 91 рубль
0
286
16:30 22.02.2021
По делу навального ЕС вводит санкции против руководителей ряда силовых структур РФ - СМИ
0
386
16:05 22.02.2021
Лукашенко: Осталось из 33 шесть-семь дорожных карт по интеграции с РФ
0
374
15:50 22.02.2021
Путин пригласил Лукашенко покататься в Сочи на лыжах
0
304
14:30 22.02.2021
Опрос: Против вступления страны в НАТО большинство жителей Молдавии
0
405
14:20 22.02.2021
В ДР Конго при вооруженном нападении убит посол Италии
0
436
14:10 22.02.2021
Заслуженный артист России Александр Жданов умер в Петербурге
0
461

Возврат к списку