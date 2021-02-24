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НОВОСТИ

НКО могут запретить проводить крупные сделки без одобрения

10:20 24.02.2021 Источник: Известия

НКО могут лишиться права совершать крупные сделки без одобрения. Как выяснили «Известия», предусматривающие эту меру поправки в статьи 92 и 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях» готовит Минюст. В случае принятия документ установит обязательное предварительное одобрение в случае совершения крупной сделки организацией, в деятельности которой используются средства бюджетной системы.

Необходимость появления такого законопроекта в Госдуме связывают с борьбой с иностранным вмешательством. Эксперты считают, что из-за нежелания учредителей нести ответственность за финансовые решения инициатива может привести к реорганизации нескольких тысяч НКО.

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