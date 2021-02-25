Пашинян заявил, у бывших властей есть сторонники в рядах ВС, которые должны уйти из армии
16:00 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рядах Вооруженных сил Армении есть несколько сторонников бывших властей, которые должны быть уволены из армии. С таким заявлением он выступил в четверг на митинге в свою поддержку, который проходит на площади Республики, сообщает корр. ТАСС с места событий.
"В рядах Вооруженных сил Армении есть сторонники бывших властей, которые должны уйти из армии. Армия должна подчиняться народу и правительству, которого избрал народ и не должна принимать участие в политических процессах", - заявил Пашинян.
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