Пашинян заявил, у бывших властей есть сторонники в рядах ВС, которые должны уйти из армии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рядах Вооруженных сил Армении есть несколько сторонников бывших властей, которые должны быть уволены из армии. С таким заявлением он выступил в четверг на митинге в свою поддержку, который проходит на площади Республики, сообщает корр. ТАСС с места событий.

"В рядах Вооруженных сил Армении есть сторонники бывших властей, которые должны уйти из армии. Армия должна подчиняться народу и правительству, которого избрал народ и не должна принимать участие в политических процессах", - заявил Пашинян.