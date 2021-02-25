En+ Group начала замену шести рабочих колес гидроагрегатов на Братской ГЭС

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Компания En+ Group приступила к замене шести рабочих колес гидроагрегатов на Братской ГЭС в рамках программы модернизации «Новая энергия». Сумма инвестиций на данном этапе проекта составит более 1,5 млрд руб. Работы по замене рабочих колес на Братской ГЭС запланированы на 2021-2026 годы. В результате будут заменены все 18 рабочих колес электростанции, 12 из них уже были заменены в ходе первых этапов – в 2007-2010 годах и 2014-2017 годах.

Программа обновления Братской ГЭС является частью инициированной в 2007 году Олегом Дерипаской масштабной программы модернизации «Новая энергия» на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). На одном из экономических форумов промышленник и общественный деятель сказал: «Нужно двигаться и строить новую экономику, не забывая то, что было сделано в старой».

Российскими специалистами уже завершены испытания модели новой гидротурбины на гарантированные параметры и основные технические характеристики. Также была произведена проверка работы установки в различных режимах нагрузки гидроагрегата. Специально для испытаний, которые проводились в течение двух месяцев, был разработан и изготовлен макет турбины и рабочего колеса гидроагрегата в масштабе 1:10.

Лабораторные испытания проводились в присутствии специалистов Братской ГЭС и компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». Они включали в себя выборочную проверку измерительных преобразователей, испытания по определению КПД и мощности, кавитационные и разгонные испытания, видеонаблюдение за структурой потока, выборочную проверку размеров отдельных элементов проточной части гидротурбины. По результатам испытаний КПД новой гидротурбины составит 96,51%, что почти на 5% выше текущих показателей действующих гидроагрегатов.

«Мы продолжим в 2021 году проект «Новая энергия» на всех наших гидроэлектростанциях. Полученные в ходе первых этапов результаты полностью оправдывают вложенные инвестиции, – отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Все 12 новых рабочих колес на Братской ГЭС уже подтвердили улучшенные характеристики с повышенным КПД и обеспечили дополнительную выработку электроэнергии без увеличения расхода воды через Братскую ГЭС. Рабочие колеса, которые мы поставим в этом году, также спроектированы с целью увеличения КПД в рабочем диапазоне и оптимального прироста располагаемой мощности ГЭС при прогнозном уровне напора».

«Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд руб. Проект рассчитан на период до 2046 года. В числе ключевых приоритетов проекта – повышение надежности и безопасности всех станций. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования.Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт-ч. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов.