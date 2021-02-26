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НОВОСТИ

США нанесли авиаудар в Сирии

09:00 26.02.2021 Источник: РБК

США нанесли авиаудар в Сирии по зданию, связанному с проиранским ополчением, которое поддерживает Дамаск. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Министерства обороны. По его словам, приказ нанести ракетный удар отдал президент Джозеф Байден.

Собеседник издания отметил, что удар носил оборонительный характер и был ответом на три атаки на американских военных со стороны ополченцев в феврале.

Военная операция была нацелена на предотвращения ударов по контингенту США в будущем и проводилась без участия партнеров Вашингтона по военной коалиции.

Как пишет Bloomberg, со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби, целью удара американцев стали объекты на пограничном контрольном пункте на востоке Сирии.  РБК

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