Прокуратура оценит действия Ростехнадзора по факту обрушении на фабрике в Норильске
10:00 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура даст уголовно- правовую оценку действиям должностных лиц Ростехнадзора по факту обрушения на Норильской обогатительной фабрике на севере Красноярского края. Об этом сообщил журналистам по итогам коллегии прокуратуры Алтайского края заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
"Я поставил задачу посмотреть компетенцию органов контроля, то есть Ростехнадзора, которые тоже должны были отслеживать эту ситуацию. Сейчас обогатительная фабрика (обрушение на которой произошло 20 февраля - прим ТАСС) тоже показала, что представитель Ростехнадзора видел эту проблему, в 2017 году внес предписание, и до 2021 года это предписание не было реализовано. Почему он не был принципиален в рамках реализациях своих, установленных законом, полномочий? Задача - дать уголовно-правовую оценку тех должностных лиц, которые, соответственно, не соблюли устранения нарушения закона", - сказал замгенпрокурора.
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