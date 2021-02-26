Amnesty International выпустила новое заявление по поводу лишения Навального статуса узника совести

11:32 Источник: Эхо Москвы

Правозащитная организация Amnesty International выпустила новое заявление по поводу лишения политика Алексея Навального статуса узника совести — в нем подчеркивается, что это решение не было принято под давлением или под влиянием пропаганды. Напомним, что ранее появлялись предположения, что за этим могут стоять люди, работающие на повестку российских властей.

Информация о том, что на решение о лишении Навального статуса узника совести повлияла клеветническая кампания российских властей, не соответствует действительности, утверждают в Amnesty International. Там подчеркивают, что пропаганда довольно узнаваема, и в организации на информацию, распространяемую исключительно в целях дискредитации политика, не опирались. К тому же Амнести, учитывая ее деятельность, вряд ли можно заподозрить «в потворствовании к Кремлю». В организации признают, что на фоне кампании в поддержку оппозиционера ему действительно чаще стали припоминать давние заявления, но это не отменяет того факта, что сказанное им в свое время можно расценивать как пропаганду насилия. Это противоречит политике организации. Был проведен тщательный анализ доказательной базы и принято решение не называть Навального узником совести. При этом в Амнести глубоко сожалеют, что это непреднамеренно отвлекло от кампании за немедленное освобождение несправедливо преследуемого политика.

Amnesty International признала Навального узником совести после задержания в аэропорту, но несколько дней назад лишила его статуса из-за высказываний, сделанных в 2000-х годах. За это решение организация подверглась критике. Эхо Москвы