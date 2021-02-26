В России выявили 11 086 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 11 086, это минимальный показатель с 5 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 223 186, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 722, до 3 783 386. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 428 против 446 днем ранее. Всего от инфекции умерли 85 304 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,02%, следует из данных штаба.