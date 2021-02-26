Прививку от коронавируса сделали около 4 млн россиян - главный эпидемиолог Минздрава РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 4 млн россиян уже привились от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Прививку получили уже около 4 млн человек", - сказал он на Всероссийской научно-практической конференция "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".