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Прививку от коронавируса сделали около 4 млн россиян - главный эпидемиолог Минздрава РФ

16:12 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 4 млн россиян уже привились от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Прививку получили уже около 4 млн человек", - сказал он на Всероссийской научно-практической конференция "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

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