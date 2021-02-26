Более 2 тыс. привившихся от ковида в Москве будут проверять на антитела в течение полугода
22:20 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Выбираем 2 тыс. добровольцев и в течение полугода ежемесячно будем брать у них кровь на антитела. На определение того, как снижается уровень антител. До какого срока он еще достаточен, чтобы защитить человека от инфекции. Я очень надеюсь, что к концу лета - началу осени у нас сформируется пакет данных, который позволит нам делать обоснованные выводы о сроке иммунитета", - сказала Ракова.
На сегодняшний день от коронавируса привилось почти 600 тыс. жителей Москвы.
Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, записаться можно на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.
В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.
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