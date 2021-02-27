Ученые считают, что к 2055 году Cеверный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная группа исследователей спрогнозировала изменения состояния Северного Ледовитого океана под влиянием климата, согласно которым он перестанет покрываться льдом в сентябре уже через 35 лет. Об этом в субботу ТАСС сообщил один из авторов работы, старший научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Станислав Мартьянов.



"Нам удалось смоделировать последствия влияния изменения климата при различных сценариях роста уровня парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана. Были учтены такие факторы как снижение площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды. Согласно полученным расчетам на основе одной из использованных математических моделей, Северный Ледовитый океан к 2055 году достигнет свободного ото льда состояния в сентябре. При этом к концу XXI столетия период года, когда океан будет полностью свободным ото льда, будет постепенно увеличиваться и достигнет к 2100 году уже четырех месяцев - с середины июля по середину ноября", - сказал ТАСС ученый.



Авторы работы также прогнозируют снижение концентрации питательных веществ в Северной Атлантике в зимнее время к концу века, причиной которого станет более низкая интенсивность перемешивания слоев океанической воды. Ученые также не исключили, что во второй половине столетия из-за роста уровня в Печорском море может произойти ряд наводнений. При этом в районе Балтийского моря, согласно расчетам, в ближайшие десятилетия будет возрастать частота экстремально теплых зим.



"Ранее подобные исследования изменения климата региональных масштабов были ограниченными - наличие открытых морских границ создавало несогласованность граничных условий и атмосферных воздействий для региональных моделей. Данная работа позволила использовать одну и ту же климатическую модель, результаты расчетов которой использовались далее в региональных моделях океана. Это существенно повышает корректность поставленной задачи и ее решения", - пояснил исследователь.



В исследовании приняли участие ученые из Германии, Финляндии, Эстонии и России. Нашу страну в международной исследовательской группе представили специалисты Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Российского государственного гидрометеорологического университета. Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).



