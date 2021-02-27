План стимулирования экономики на $1,9 трлн одобрен палатой представителей Конгресса США

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США одобрила в субботу законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии в размере 1,9 трлн долларов. Трансляцию заседания вели американские телекомпании.



Законопроект набрал практически минимальное количество голосов для его утверждения - 219 против 212.



Основанный на программе президента США Джо Байдена документ в понедельник был принят бюджетным комитетом нижней палаты, а в пятницу вечером его одобрил процедурный комитет. План предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.



Предложение главы американской администрации увеличить до 15 долларов в час размер минимальной оплаты труда в программу не вошло. В четверг независимый эксперт Сената Конгресса США по процедурным вопросам Элизабет Макдонаф вынесла решение о том, что соответствующее предложение на данный момент не может быть включено в законопроект. Байден выразил разочарование постановлением, но, как отметила пресс-служба Белого дома, с "уважением к нему отнесся". Законодатели-демократы пытаются принять документ в верхней палате по упрощенной процедуре (простым большинством), предусмотренной для бюджетных инициатив с целью обойти противодействие со стороны республиканцев.



Количество мест в Сенате сейчас распределено поровну между представителями обеих партий - 50 на 50. Вице- президент США Камала Харрис (от демократов), которая по законодательству является также председателем верхней палаты, может голосовать, если позиции сенаторов по тому или иному вопросу разделятся пополам. В то же время для принятия дополнительных мер, как, например, повышение почасового жалования, требуется не менее 60 голосов. Как заявила в пятницу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ), занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США, ее однопартийцы не отступятся от идеи увеличения минимальной оплаты труда.







