Сбер признан одной из наиболее экологичных компаний России
14:00 27.02.2021
Сбер занял второе место в новом рейтинге 30 самых экологичных компаний России. В список, составленный Forbes, включены компании, минимизирующие выбросы, рационально использующие природные ресурсы и внедряющие инновационные практики и технологии. Эксперты оценили усилия, которые предпринимает Сбер для сохранения экологии, поскольку он не первый год сокращает потребление бумаги, энергии и топлива, что благодаря масштабам компании, дает большой эффект. Кроме того, при составлении рейтинга учитывалось финансирование зеленых проектов, например, ветряных и солнечных электростанций, в регионах РФ. «В прошлом году мы начали ESG-трансформацию Сбера и утвердили ESG-стратегию, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - По экологическому направлению мы поставили перед собой такие задачи, как минимизация собственного влияния на окружающую среду и содействие распространению более зеленых бизнес-моделей и технологий. Мы видим, что экологическая повестка становится доминирующей по всему миру и во всех отраслях экономики, на неё ориентируются инвесторы. Поэтому компании, которые учитывают ESG-факторы в своей деятельности, могут рассчитывать на новые инвестиции и на более низкие ставки по кредитам».По словам Ведяхина, ESG-повестка имеет мощную поддержку внутри Сбера со стороны всего коллектива – от рядовых сотрудников до руководства. «Впереди очень много работы, которую мы будем выполнять вместе с единомышленниками из числа наших клиентов и партнеров, и эта работа играет ключевую роль для долгосрочного развития компании и для будущих поколений», - отметил первый зампредседателя правления Сбербанка.
Обнародованный рейтинг Forbes составляется на основе методологии, которую используют американская редакция и инвесткомпания Just Capital при формировании списка Just 100, отражающего компании США с лучшими ESG-практиками.
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