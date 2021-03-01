Почти 70% потребителей в РФ стали экономить в связи с последствиями пандемии - исследование

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ.

"По данным нового глобального исследования NielsenIQ (ранее Nielsen), количество российских потребителей, финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19, удвоилось с сентября 2020 г. по январь 2021 года, достигнув 53% (+26 п. п.). Вместе с тем даже среди 47% потребителей, которые не столкнулись с уменьшением доходов вызванным COVID-19, 16% стали внимательнее контролировать, как тратят деньги. Таким образом, семь из десяти (69%) потребителей в России оказались вынуждены следить за расходами и экономить", - говорится в исследовании.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что четыре из десяти (38%) опрошенных потребителей в России не чувствуют уверенности в своем финансовом положении, если негативное влияние пандемии сохранится в ближайшие 3-6 месяцев - это будет самый высокий показатель среди европейских стран, в которых проходило исследование.

Как отмечает директор по работе с ретейлерами NielsenIQ в России Константин Локтев, трансформация спроса и поляризация покупательских расходов продолжится в ближайшее время. "Пандемия COVID-19 по-разному повлияла на покупательскую способность различных групп потребителей, в ближайшей перспективе мы продолжим наблюдать трансформацию спроса и поляризацию покупательских расходов. Рынок FMCG (fast moving consumer goods - прим. ТАСС) оказался среди немногочисленного списка индустрий, которым удалось показать рост по итогам 2020 года. Несмотря на замедление динамики по сравнению с 2019 годом, продажи товаров повседневного спроса выросли в России на 3% в денежном выражении. Однако с учетом низкой покупательской активности и переключения в режим экономии большой группы потребителей в 2021 году потребление в натуральном выражении продолжит стагниовать, а рост рынка в стоимостном выражении будет стимулировать только низкий уровень инфляции", - приводятся в исследовании слова Локтева.