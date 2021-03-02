Лукашенко назвал глупой работу над созданием единых органов управления Белоруссии и РФ
13:05 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нецелесообразным слияние Белоруссии и России с созданием единых органов управления. Об этом он заявил во вторник, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко.
"Мы суверенное и независимое государство, cегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно".
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