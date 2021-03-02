0
0
131
НОВОСТИ

Более 40% американцев не хотят делать прививки от коронавируса - опрос

16:00 02.03.2021 Источник: Интерфакс

Около 41% жителей США не хотят проходить вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса Гарвардского Центра американских политических исследований (Harvard CAPS) и компании Harris Poll, опубликованные изданием The Hill.

Согласно результатам опроса, остальные 59% респондентов желают сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Среди нежелающих прививаться 66% обеспокоены побочными эффектами препаратов от коронавируса, а 33% вовсе считают, что вакцины неэффективны. Кроме того, 27% заявили, что не беспокоятся по поводу вируса в то время, как 23% уверены, что прививки должны получать лица, находящиеся в группе риска. При этом 17% обеспокоены возникновением проблем со здоровьем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:14 02.03.2021
США вводят санкции против семи должностных лиц из правительства РФ - администрация
0
52
17:06 02.03.2021
В Государственной итоговой аттестации будут участвовать около 95 000 девятиклассников
0
61
17:00 02.03.2021
За службу в армии по контракту выступает около половины россиян - опрос
0
76
16:32 02.03.2021
ЕС ввел санкции против "высокопоставленных должностных лиц" России - агентство ДПА
0
161
16:12 02.03.2021
Более 300 представителей СМИ поручились за советника главы Роскосмоса Сафронова
0
156
16:10 02.03.2021
Металлургический бизнес En+ Group привлек 45 миллиардов рублей на строительство Тайшетского алюминиевого завода
0
158
15:32 02.03.2021
Президент Армении не стал утверждать повторное предложение Пашиняна уволить главу Генштаба
0
206
15:20 02.03.2021
На московских кладбищах накануне Пасхи начнут курсировать автобусы
0
185
15:12 02.03.2021
РФ серьезно зависит от импортных микросхем - экономист
0
213
15:00 02.03.2021
Власть Пашиняна обречена - представитель армянской оппозиции
0
221

Возврат к списку