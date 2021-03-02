Более 40% американцев не хотят делать прививки от коронавируса - опрос
16:00 02.03.2021 Источник: Интерфакс
Около 41% жителей США не хотят проходить вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса Гарвардского Центра американских политических исследований (Harvard CAPS) и компании Harris Poll, опубликованные изданием The Hill.
Согласно результатам опроса, остальные 59% респондентов желают сделать прививку от коронавирусной инфекции.
Среди нежелающих прививаться 66% обеспокоены побочными эффектами препаратов от коронавируса, а 33% вовсе считают, что вакцины неэффективны. Кроме того, 27% заявили, что не беспокоятся по поводу вируса в то время, как 23% уверены, что прививки должны получать лица, находящиеся в группе риска. При этом 17% обеспокоены возникновением проблем со здоровьем.
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