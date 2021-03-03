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НОВОСТИ

Опубликованы фотографии вооруженных детей якобы из Среднеуральского монастыря

13:00 03.03.2021

В сети Интернет появились фото несовершеннолетних воспитанников Среднеуральского женского монастыря с оружием в руках. Их распространители предположили, что бывший схиигумен монастыря Сергий (Романов) готовил из детей «православный спецназ», однако на кадрах отмечено доверенное лицо нынешнего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.

«К нам попали фото детей с оружием, которые сделаны предположительно на территории Среднеуральского женского монастыря. Юные воспитанники экс-схиегумена Сергия (Романова) позируют на фото с автоматами на фоне имперских флагов. Дети жили на территории монастыря. Возможно, они продолжают находиться там, а может, и продолжают свои тренировки», — сообщает telegram-канал «Уральская дубинушка».

«Фото сделаны в 2014 году. На фоне событий Крымской весны для воспитанников монастыря была организована „Зарница“. Оружие на фото — ненастоящее. Несколько макетов и деревянные имитации, что хорошо видно на кадрах», — прокомментировал адвокат Сергия (Романова) Павел Бабиков. Он добавил, что на одном из кадров присутствует доверенное лицо нынешнего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — его келейник Даниил Суворов.

Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников) отказался прокомментировать данную ситуацию.  ura.ru

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