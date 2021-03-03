Опубликованы фотографии вооруженных детей якобы из Среднеуральского монастыря
13:00 03.03.2021
В сети Интернет появились фото несовершеннолетних воспитанников Среднеуральского женского монастыря с оружием в руках. Их распространители предположили, что бывший схиигумен монастыря Сергий (Романов) готовил из детей «православный спецназ», однако на кадрах отмечено доверенное лицо нынешнего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
«К нам попали фото детей с оружием, которые сделаны предположительно на территории Среднеуральского женского монастыря. Юные воспитанники экс-схиегумена Сергия (Романова) позируют на фото с автоматами на фоне имперских флагов. Дети жили на территории монастыря. Возможно, они продолжают находиться там, а может, и продолжают свои тренировки», — сообщает telegram-канал «Уральская дубинушка».
«Фото сделаны в 2014 году. На фоне событий Крымской весны для воспитанников монастыря была организована „Зарница“. Оружие на фото — ненастоящее. Несколько макетов и деревянные имитации, что хорошо видно на кадрах», — прокомментировал адвокат Сергия (Романова) Павел Бабиков. Он добавил, что на одном из кадров присутствует доверенное лицо нынешнего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — его келейник Даниил Суворов.
Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников) отказался прокомментировать данную ситуацию. ura.ru
НОВОСТИ
- 13:20 03.03.2021
- На Камчатке столкнулись два автобуса, есть жертвы
- 13:05 03.03.2021
- Москва подготовит ответные меры на новые санкции ЕС и США против России - Песков
- 12:32 03.03.2021
- Совфед расширил круг многодетных родителей, имеющих право на отпуск в удобное время
- 12:20 03.03.2021
- Рассылки "Госуслуг" носят информационный характер и не требуют оставлять данные - Минцифры
- 12:05 03.03.2021
- Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром
- 12:00 03.03.2021
- Количество долларовых миллиардеров в Китае превысило тысячу - исследование
- 11:32 03.03.2021
- В России выявили 10 535 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 03.03.2021
- Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
- 11:05 03.03.2021
- Цены на цветы показали существенный рост - СМИ
- 11:00 03.03.2021
- Патриарх Кирилл наградил Мишустина церковным орденом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать