Более трети переболевших ковидом не имеют антител, но у них есть клеточный иммунитет - исследование

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети переболевших коронавирусной инфекцией не имеют антител, но имеют клеточный иммунитет. Об этом в среду заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наше эпидемиологическое исследование, которое показало, что те люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела, имеют, как правило, клеточный иммунитет. А те, кто не имеет антител, более чем в трети случаев тоже имеют клеточную память и клеточный иммунитет", - сказала она.