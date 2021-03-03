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Грызлов заявил, что Украина провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе

19:26 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности и провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.

"Завершилось очередное заседание Контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения - это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти", - сказал он.

"Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта", - подчеркнул полпред.

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