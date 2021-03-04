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Китай лидирует по числу научных работ по ИИ - Исследование

22:35 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай вышел в глобальные лидеры по количеству научных исследований по вопросам искусственного интеллекта, опередив Евросоюз и США. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании Стэнфордского университета.

Китай опережает основных соперников - ЕС и США - как по общему количеству публикаций в научных журналах, так и по количеству рецензируемых публикаций. В первом случае на его долю приходится 22,4% от общего количества научных статей, на долю ЕС - 16,4%, США - 14, 6%; во втором случае - 18%, США - 12,3%, ЕС - 8,6%.

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