Китай лидирует по числу научных работ по ИИ - Исследование
22:35 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай вышел в глобальные лидеры по количеству научных исследований по вопросам искусственного интеллекта, опередив Евросоюз и США. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании Стэнфордского университета.
Китай опережает основных соперников - ЕС и США - как по общему количеству публикаций в научных журналах, так и по количеству рецензируемых публикаций. В первом случае на его долю приходится 22,4% от общего количества научных статей, на долю ЕС - 16,4%, США - 14, 6%; во втором случае - 18%, США - 12,3%, ЕС - 8,6%.
НОВОСТИ
- 22:18 03.03.2021
- Израиль обвиняет иранцев в экологическом терроризме
- 21:50 03.03.2021
- Байден продлил "украинские" санкции США против России
- 21:34 03.03.2021
- Эстония будет использовать вакцину "Спутник V", если ее одобрят европейские власти
- 20:47 03.03.2021
- Андрей Воробьев проинспектировал Королёвскую горбольницу
- 20:32 03.03.2021
- Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в Королеве
- 20:30 03.03.2021
- Правозащитники подсчитали число арестов в Белоруссии после февральских протестов
- 20:00 03.03.2021
- Китай - это крупнейшая геополитическая проблема столетия - Блинкен
- 19:45 03.03.2021
- Госдеп США: Мы не будем продвигать демократию посредством военных интервенций...
- 19:26 03.03.2021
- Грызлов заявил, что Украина провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе
- 19:10 03.03.2021
- Есть информация о том, что некая вооруженная группа готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать