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Главным событием февраля 20% россиян назвали суд над Навальным - опрос

21:20 05.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Главным событием февраля 20% россиян назвали суд над Алексеем Навальным, — выяснили социологи «Левада-центра» (организация признана иностранным агентом). Еще 18% опрошенных главным сочли акции протеста в поддержку политика, хотя основная волна митингов пришлась на предыдущий месяц. Опрос был проведен с 18 по 24 февраля, в нем участвовали 1600 человек.

Напомним, суд в Москве заменил условный срок по делу «Ив Роше» Алексею Навальному на реальный. Политик, как сообщили его адвокаты, находится в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области.  Эхо Москвы

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