Главным событием февраля 20% россиян назвали суд над Навальным - опрос
21:20 05.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Напомним, суд в Москве заменил условный срок по делу «Ив Роше» Алексею Навальному на реальный. Политик, как сообщили его адвокаты, находится в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области. Эхо Москвы
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