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НОВОСТИ

Оборудовать "Восточный" под пилотируемые пуски начнут в 2025 году - Рогозин

17:10 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос планирует начать строительство инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"2025 г. - запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата "Луна-27", первый полет "Орла" с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном", - отметил Рогозин.

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