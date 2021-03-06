Оборудовать "Восточный" под пилотируемые пуски начнут в 2025 году - Рогозин

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос планирует начать строительство инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"2025 г. - запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата "Луна-27", первый полет "Орла" с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном", - отметил Рогозин.