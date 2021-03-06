В Европарламенте предложили использовать "Северный поток 2" как инструмент против России
19:18 06.03.2021 Источник: Газета.Ru
Председатель крупнейшей фракции Европарламента «Европейской народной партии» Манфред Вебер предложил Евросоюзу использовать «Северный поток 2» как политический инструмент против Москвы, пишет Spiegel.
«Он («Северный поток — 2») экономически стабилизирует систему (президента РФ Владимира) Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», — сказал Вебер.
По его словам, газопровод можно использовать «как рычаг давления», а его использование должно зависеть от «дальнейшего поведения российского руководства».
Вебер также призвал Европу быть увереннее во внешней политике и отказаться от «наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».
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