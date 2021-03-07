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Госдумой принят закон запрещающий высадку из общественного транспорта детей-безбилетников

10:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон, предусматривающий запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд, если их не сопровождают взрослые, с воскресенья вступает в силу.

Закон был принят Госдумой 16 февраля, на следующий день его одобрил Совет Федерации. 24 февраля документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Необходимые изменения были внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Его прежняя редакция допускала высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. Теперь это будет запрещено.

"7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых", - приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на официальном сайте палаты. Спикер подчеркнул, что теперь "кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность".

Володин добавил, что вступающий в силу закон направлен на предотвращение случаев высадки детей из общественного транспорта, один из которых произошел недавно в Кировской области, "когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса".

Как отметила ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, в связи со вступлением в силу новых норм "нужно тщательным образом довести до сведения всех действие этого закона, внести изменения в региональные нормативные акты и должностные инструкции". Также Кузнецова выразила надежду, что случай с девочкой в Кировской области станет "последним инцидентом".

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