Авторитет ООН и нормы международного права будут защищать Китай и РФ - глава МИД КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти стремятся совместно с Россией отстаивать авторитет ООН и защищать нормы международного права. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И.



"Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества, - сообщил он на пресс-конференции, состоявшейся во время проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов Китая. - Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права".



Как уточнил дипломат, Пекин стремится к укреплению всеобъемлющих партнерских отношений с Москвой. "Мы учитываем исторический опыт, к тому же в условиях современной эпохи это необходимо", - подытожил Ван И.



