Авторитет ООН и нормы международного права будут защищать Китай и РФ - глава МИД КНР
11:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества, - сообщил он на пресс-конференции, состоявшейся во время проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов Китая. - Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права".
Как уточнил дипломат, Пекин стремится к укреплению всеобъемлющих партнерских отношений с Москвой. "Мы учитываем исторический опыт, к тому же в условиях современной эпохи это необходимо", - подытожил Ван И.
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