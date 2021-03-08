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НОВОСТИ

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

18:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов индонезийского острова Суматра в Индийском океане. Об этом в понедельник сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 158 км к юго-западу от города Бенкулу (около 309 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.

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