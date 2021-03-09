Суд в Анкаре планирует продолжить сегодня слушания по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова

08:36 Источник: Эхо Москвы

На этом заседании показания будут давать обвиняемые, рассказал «Эху Москвы» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу. Он напомнил, что часть обвиняемых до сих пор находится в розыске.

Андрей Карлов был застрелен во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был убит турейкой полицией.