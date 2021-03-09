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В сыгравшей ключевую роль на президентских выборах прошлого года Джорджии изменят избирательную систему

11:32 09.03.2021 Источник: Эхо Москвы

В американском штате Джорджия, сыгравшем ключевую роль на президентских выборах прошлого года, изменят избирательную систему, передает телеканал CNN. Ключевое нововведение – заметно ужесточат правила допуска к голосованию по почте. Поправки уже одобрила Палата представителей, ожидается что в ближайшее время их примет и Сенат – ведь обе палаты законодательного собрания штата находятся под контролем республиканцев, и именно они критиковали старую систему после проигрыша их кандидата Дональда Трампа.

Джорджия стала одним из ключевых штатов, где с учетом поданных по почте голосов небольшой перевес получил Джо Байден. При этом размах голосования по почте в 2020-м стал беспрецедентным из-за пандемии коронавируса.  Эхо Москвы

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