Sberbank International поможет X5 Retail Group расширить торговые связи с Сербией

15:11

Компания Sberbank International при поддержке «Сбербанк Сербия» провела онлайн бизнес-миссию для X5 Retail Group с участием сербских предпринимателей. Восемь сербских FMCG-компаний представили свою продукцию контрагентам из X5 Retail Group, а также рассказали об опыте работы с РФ и другими зарубежными рынками. Производители отдельно представили экопродукцию, а также товары, при изготовлении которых не использовалось пальмовое масло. Также «Сбербанк Сербия» представил участникам общения продуктовые решения по сопровождению внешнеторговой деятельности сербских компаний, в том числе международный факторинг. А представители «СберЛогистики» рассказали про востребованные B2B-сервисы по импортно-экспортной доставке объемных грузов, в том числе из Европы, а также сопутствующие логистические услуги.



«За 2020 год товарооборот между Россией и Сербией превысил 2 млрд евро. В условиях высокой конкуренции Сбербанк открывает новые возможности для развития бизнеса своих клиентов и партнеров как в России, так и за рубежом, - старший вице-президент руководитель Sberbank International Тимур Козинцев. - Россия является перспективным регионом для продвижения сербских товаров, а сербские товары в свою очередь замещают попавшие под санкции товары из других стран. Sberbank International и дочерние банки Сбера оказывают полный спектр услуг для клиентов ВЭД, позволяющий вести бизнес быстро и без потерь».

