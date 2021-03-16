Sberbank International поможет X5 Retail Group расширить торговые связи с Сербией
15:11 16.03.2021
«За 2020 год товарооборот между Россией и Сербией превысил 2 млрд евро. В условиях высокой конкуренции Сбербанк открывает новые возможности для развития бизнеса своих клиентов и партнеров как в России, так и за рубежом, - старший вице-президент руководитель Sberbank International Тимур Козинцев. - Россия является перспективным регионом для продвижения сербских товаров, а сербские товары в свою очередь замещают попавшие под санкции товары из других стран. Sberbank International и дочерние банки Сбера оказывают полный спектр услуг для клиентов ВЭД, позволяющий вести бизнес быстро и без потерь».
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