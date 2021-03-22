Российский посол в США не стал общаться с журналистами после двухчасовых консультаций в МИД РФ

14:00 Источник: Интерфакс

Посол России в США Анатолий Антонов в понедельник провел консультации в МИД РФ. Как передает корреспондент "Интерфакса", консультации продолжались более двух часов, по их окончании посол не стал общаться с журналистами.

Антонов прибыл в Москву в воскресенье. О том, что он приглашен в российскую столицу, стало известно в 17 марта после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В Кремле их назвали "очень плохими высказываниями". "Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве у посла Антонова состоятся консультации во внешнеполитическом и других профильных ведомствах с целью проанализировать "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".