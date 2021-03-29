Москва стала одной из лучших по инновационным решениям в пандемию
09:56 29.03.2021
Российская столица включена в первую тройку городов в международном рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в марте 2020 года международный аналитический центр StartupBlink в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создали глобальную карту инновационных решений - открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира.
«Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19», - написал градоначальник на своем сайте.
По словам Собянина, вкладом Москвы стали 46 инновационных решений, внедренных в мегаполисе, помогавшие горожанам пережить сложный период пандемии. «Среди них – онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики, - констатирует Собянин. - И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V».
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