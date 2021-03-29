0
0
104
НОВОСТИ

Москва стала одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

09:56 29.03.2021

Российская столица включена в первую тройку городов в международном рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в марте 2020 года международный аналитический центр StartupBlink в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создали глобальную карту инновационных решений - открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира.

«Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19», - написал градоначальник на своем сайте.

По словам Собянина, вкладом Москвы стали 46 инновационных решений, внедренных в мегаполисе, помогавшие горожанам пережить сложный период пандемии. «Среди них – онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики, - констатирует Собянин. - И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 29.03.2021
Альпинист погиб на Корякском вулкане на Камчатке
0
60
10:20 29.03.2021
ФСБ задержала группировку, продававшую иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ
0
90
10:05 29.03.2021
В РФ изменятся правила назначения пособий на дошкольников
0
120
10:00 29.03.2021
Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в Венесуэлу
0
116
09:32 29.03.2021
Полиция Амстердама применила водометы против протестующих
0
170
09:20 29.03.2021
Фургал хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит» - правозащитник
0
225
09:05 29.03.2021
За призывы к политическим забастовкам в Белоруссии можно будет увольнять
0
199
09:00 29.03.2021
Застрявший поперек Суэцкого канала контейнеровоз сняли с мели
0
218
08:20 29.03.2021
Протесты против новых ограничительных мер прошли в Румынии
0
238
08:10 29.03.2021
Юго-запад Японии накрыло гигантское облако мельчайшего песка
0
251

Возврат к списку