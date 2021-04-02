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ВМС Польши отвергли обвинения Nord Stream в провокационной деятельности в водах Балтики

09:00 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Польши отвергли обвинения в провокационной деятельности в водах Балтийского моря, которые были выдвинуты компанией - оператором строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG. Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило в четверг в Twitter.

"Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом", - указано в сообщении. "Самолеты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря", - добавили в командовании.

Ранее компания Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода, сообщил журналистам директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

В своем заявлении он напомнил, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. "Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются (в том числе - по тактическим номерам) военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", - сказал он.

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