Уровень избыточной смертности в США поставил рекорд
18:30 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские демографы выяснили, что уровень избыточной смертности в США вырос на рекордные 23% в прошлом году, причем далеко не весь этот прирост оказался напрямую связан с эпидемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университета Виргинии (VCU) со ссылкой на статью в журнале JAMA.
"По нашим оценкам, на долю COVID-19 приходится примерно 72% избыточной смертности, что в целом соответствует предыдущим попыткам вычислить этот показатель. Подобные результаты в очередной раз говорят о существовании достаточно большого разрыва между числом смертей, связанных с коронавирусом, и общим приростом в уровне смертности", - заявил профессор VCU Стивен Вульф, чьи слова приводит пресс- служба вуза.
Избыточная смертность - особый статистический показатель, который указывает на то, насколько сильно отклоняется число умерших людей в той или иной временной период по сравнению с другими аналогичными отрезками времени.
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