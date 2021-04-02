0
0
33
НОВОСТИ

Уровень избыточной смертности в США поставил рекорд

18:30 02.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские демографы выяснили, что уровень избыточной смертности в США вырос на рекордные 23% в прошлом году, причем далеко не весь этот прирост оказался напрямую связан с эпидемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университета Виргинии (VCU) со ссылкой на статью в журнале JAMA.

"По нашим оценкам, на долю COVID-19 приходится примерно 72% избыточной смертности, что в целом соответствует предыдущим попыткам вычислить этот показатель. Подобные результаты в очередной раз говорят о существовании достаточно большого разрыва между числом смертей, связанных с коронавирусом, и общим приростом в уровне смертности", - заявил профессор VCU Стивен Вульф, чьи слова приводит пресс- служба вуза.

Избыточная смертность - особый статистический показатель, который указывает на то, насколько сильно отклоняется число умерших людей в той или иной временной период по сравнению с другими аналогичными отрезками времени.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 02.04.2021
Зеленский и Байден 50 минут говорили по телефону
0
35
18:25 02.04.2021
Пуск модуля МКС "Наука" намечен на июль - Роскосмос
0
49
18:15 02.04.2021
Американцы скупают Bentley, Lamborghini и Bugatti - исследование
0
73
17:40 02.04.2021
КГБ Белоруссии включил Тихановскую в перечень лиц, причастных к терроризму
0
114
17:12 02.04.2021
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения экзаменов в 2021 году
0
162
17:00 02.04.2021
Суга заявил, что намерен обсудить с Байденом похищение японцев спецслужбами КНДР
0
157
16:32 02.04.2021
Суд в Москве по трем протоколам от Роскомнадзора оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей
0
196
16:12 02.04.2021
Песков не знает, докладывали ли Путину о якобы находке обломков "Искандеров" в Карабахе
0
262
16:00 02.04.2021
Учения Росгвардии прошли в Заполярье
0
206
15:50 02.04.2021
Сбер выпустил первый обзор ESG-трендов в России
0
237

Возврат к списку