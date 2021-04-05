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Собянин: Благоустройство магистрали Таганка – Липецкая станет одним из крупнейших проектов года

10:01 05.04.2021

Модернизация вылетной магистрали от Таганки до Липецкой будет одним из крупнейших проектов 2021 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, маршрут магистрали протяженностью 14,2 км включает в себя Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, ул. Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец, ул. Липецкая с выходом на МКАД и федеральную трассу М4.

«Мы потратили много сил, чтобы развязать много-численные узлы, создававшие хронические заторы на этой магистрали, - написал градоначальник на своем сайте. - От Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта – одни из первых в Москве. Построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты станция метро «Технопарк», оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице была построена одна из самых больших эстакад в Москве».

Сейчас настало время для того, чтобы провести комплексное благоустройство этих улиц. «Задача – высадить побольше деревьев, отремонтировать тротуары и создать комфортную среду для 300-400 тысяч человек, которые живут или работают в зоне притяжения магистрали», - уверен градоначальник.

Выполнить большую часть работ по благоустройству магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица планируют в конце 2021 года, при этом на реконструкцию развязки Липецкой улицы с МКАДом потребуется 2,5 года работы.


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