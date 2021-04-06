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НОВОСТИ

Нетаньяху вновь поручено сформировать кабмин Израиля

13:00 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил во вторник, что принял решение поручить премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов 23 марта. На это законом отводится 28 дней с возможностью продления срока на две недели.

"Я пришел к решению, основанному на количестве рекомендаций [членов Кнессета], которые указывают на то, что у депутата Биньямина Нетаньяху немного больше шансов сформировать правительство. Соответственно, я решил поручить ему сделать это", - сказал Ривлин в ходе специального обращения, которое транслировала его канцелярия.

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