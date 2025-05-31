План США повысить пошлины на ввоз стали подрывает усилия ЕС по достижению решения в переговорах - ЕК
17:14 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) глубоко сожалеет о решении США увеличить тарифы на ввоз стали, в том числе из ЕС, с 25% до 50%, что «усилит глобальную неопределенность» и подорвет переговоры с ЕС» об избежании торговой войны, говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии.
«ЕК глубоко сожалеет об объявленном решении увеличить тарифы США на сталь с 25% до 50%. Это решение усиливает неопределенность в глобальной экономике и увеличивает издержки потребителей и бизнеса по обе стороны Атлантики. Это также подрывает продолжающиеся усилия ЕС по достижению переговорного решения», — заявили в Еврокомиссии.
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